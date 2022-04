Wenn Paul Pogba verlängert - droht Manchester United eine Meuterei?

Manchester United gibt noch immer nicht auf und soll sich bei der Vertragsverlängerung mit Paul Pogba bis ans Äußerste strecken. Der englische Rekordmeister plant, den durchaus umstrittenen Mittelfeldstar zum bestbezahlten Spieler der Premier League zu machen. Der englische Boulevard reagiert.

Der Daily Mirror zitiert im Rahmen dessen eine anonymisierte Quelle, die behauptet, dass es in der Umkleidekabine im Fall von Pogbas Verlängerung zur Meuterei kommen wird: "Einige der Spieler finden es nicht in Ordnung, dass er doppelt so viel bekommt wie sie, obwohl er kaum ein Spiel bestreitet und ständig davon spricht, den Verein zu verlassen."