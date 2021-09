Manchester United : Solskjaer erklärt Cavani-Abwesenheit – Lob für Cristiano Ronaldo

"Er ist bereit, er ist fokussiert, professionell wie immer und akribisch in allem. Man sieht ihn und was er in seiner Karriere erreicht hat. Er will es allen beweisen", erklärte der Norweger, der einst noch mit Cristiano zusammengespielt hatte.