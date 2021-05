Manchester United : Solskjaer hofft, dass Europa-Nächte Edinson Cavani überzeugen

Edinson Cavani war beim 6:2 von Manchester United über dem AS Rom am Donnerstagabend einer der überragenden Protagonisten. Für Ole Gunnar Solskjaer ist klar, dass der Starstürmer noch mindestens eine weitere Saison im Old Trafford bleiben soll.