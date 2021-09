Manchester United : Cristiano Ronaldo: Bekommt er nie wieder einen Elfmeter? Solskjaer in Sorge

Der 2:1-Auswärtssieg bei West Ham United konnte von Manchester United erst in der 88. Minute eingetütet werden. Das Ergebnis hätte nach Meinung von Ole Gunnar Solskjaer aber gar nicht erst so knapp ausfallen müssen, wenn der Schiedsrichter zuvor mehrere Strafstöße gepfiffen hätte.

Für den Norweger wurde sein Team damit zweimal benachteiligt. "Ich denke, beim ersten Mal hat der Spieler (Vladimir Coufal) sein Bein herausgestellt, sodass Cristiano reinläuft und gefoult wird." In der anderen Situation grätschte West Hams Zouma den Portugiesen im Strafraum weg, ohne den Ball zu berühren. Der Referee zeigte aber nicht auf den Punkt.

Der Coach der Red Devils wurde nach dem Spiel auf drei strittige Situationen angesprochen, in denen Cristiano Ronaldo ein Elfmeter versagt blieb. "Zwei Strafstöße hätte United bekommen sollen, den ersten und den letzten", so Solskjaer.

Da seinem Spieler in diesen eindeutigen Momenten ein Strafstoß verweigert wurde, fragt sich Solskjaer, ob sich dieses Szenario in Zukunft wiederholt. "Hoffentlich wird es nicht so sein, dass Cristiano nie wieder einen Elfmeter bekommt."