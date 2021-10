Manchester United : Solskjaer musste Cristiano Ronaldo nach Pleite zur Räson bringen

Die 2:4-Auswärtsniederlage bei Leicester City bedeutet für Manchester United den Absturz auf Rang sechs in der Premier League. Superstar Cristiano Ronaldo wollte nach der Partie am liebsten sofort verschwinden. Sein Coach konnte ihn jedoch davon abhalten.

Bis zur 78. Minute sah es so aus, als würden sich Leicester und Manchester mit einem 1:1-Unentschieden trennen. In der Schlussphase packten die Foxes dann aber drei späte Treffer aus und entschieden das Match für sich. Nach dem Abpfiff stürmte Uniteds Cristiano Ronaldo umgehend in die Katakomben.

Ole Gunnar Solskjaer nahm sich seinen Spieler nach Informationen des Express in der Kabine dann zur Brust und erklärte ihm, dass er noch einmal nach draußen gehen muss, um sich zumindest bei den mitgereisten Fans für ihren Support zu bedanken.