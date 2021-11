Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer nach Aussage von Harry Maguire sichtlich geschockt

Der frustrierte Solskjaer sieht sich nun nach dieser Begründung für die kürzliche Niederlage in der Pflicht. "Es ist jetzt unser Job – mein Job – weiterzuarbeiten, sicherzustellen, dass wir in das nächste Match mit der richtigen Einstellung gehen, einer Siegermentalität und einer positiven Denkweise."

Im Spiel gegen Man City war es wohl die Dominanz des Gegners, die seinem Team das Zutrauen in die eigene Stärke raubte. "Natürlich kannst du in der Partie den Glauben verlieren, wenn du nicht an den Ball kommst." Die Citizens brachten im Derby unter anderem 753 Pässe erfolgreich an, was seit der Erfassung dieser Daten in der Saison 2003/2004 keiner anderen Mannschaft gegen Manchester United gelungen ist.