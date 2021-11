"Wir konnten kein Risiko eingehen" : Ole Gunnar Solskjaer erklärt Auswechslung von Raphael Varane

Manchester United errang gegen Atalanta Bergamo erst in der Nachspielzeit ein glückliches 2:2-Unentschieden. Weniger Glück hatte unterdessen Raphael Varane, für den der Abend nach 38 Minuten wegen einer erneuten Verletzung gelaufen war.

Der französische Nationalspieler fasste sich gegen Ende der ersten Halbzeit an sein Bein und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, wie sein Trainer im Anschluss an die Partie angab.

Varane nach Verletzung gerade erst wieder zurück

Wie wichtig Varane für sein Team ist, stellt er beim 3:0-Sieg über Tottenham Hotspur am Wochenende unter Beweis. Der 28-Jährige kehrte nach einer Leistenverletzung, die ihn fast den gesamten Oktober pausieren ließ, zurück und sorgte für Stabilität in der Hintermannschaft der Red Devils, was ihm unter anderem ein Lob von TV-Experte Gary Neville einbrachte.