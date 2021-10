Manchester United : Spieler verwirrt: Ole Gunnar Solskjaer darf bleiben – Antonio Conte in Lauerstellung

Für den Negativstrudel, in dem sich Manchester United befindet, soll ein Teil der Mannschaft Ole Gunnar Solskjaer verantwortlich machen. Der mal wieder angezählte Trainer erhält von den Vereinsbesitzern aber offenbar noch mindestens eine Chance. Antonio Conte lauert.

Das Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur am Samstag (18.30 Uhr) ist für Ole Gunnar Solskjaer wohl die letzte Bewährungschance. Laut The Athletic wird der Teammanager von Manchester United die Chance erhalten, die in den letzten Wochen schief gelaufenen Dinge zu korrigieren. Der Rückhalt bröckelt jedoch.

Besitzer Joel Glazer hatte sich am Montag per Video mit Ed Woodward und Richard Arnold getroffen. Jeder im Verein sei nach der Leistung, die beim desaströsen 0:5 gegen den FC Liverpool gezeigt wurde, schwer getroffen. Vor allen Dingen innerhalb der Mannschaft scheint es mit dem Vertrauen gegenüber Solskjaer nicht gerade gut zu stehen.