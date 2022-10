Klare Ansage! Manchester United bleibt in den Händen der Familie Glazer

Die Familie Glazer hat bei Manchester United seit 2005 die Zügel in der Hand. Sehr zum Leidwesen der eigenen Anhänger, die kein gutes Haar an die US-Amerikaner lassen. Mit der momentanen Konstellation wird man sich aber weiterhin begnügen müssen.

Sir Jim Ratcliffe (69) wird die Red Devils vorerst nämlich nicht übernehmen. Der Milliardär, selbst glühender United-Fan, wurde in den letzten Wochen wiederholt als neuer Klubeigentümer gehandelt. Zum Verdruss der Anhänger zeigt der reichste Mann Großbritanniens im Moment allerdings gar kein Interesse an einer Machtübernahme.

"Ich war 1999 beim bemerkenswertesten Spiel aller Zeiten in Barcelona dabei", erinnerte Ratcliffe bei einer Veranstaltung in London zunächst an das spektakuläre Champions-League-Finale gegen die Bayern (2:1). "Weißt du, der Verein ist tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Aber Manchester United gehört der Familie Glazer."

An diesem Umstand will Ratcliffe aus einem ganz bestimmten Grund nicht rütteln. "Ich habe Joel und Avram kennengelernt, die die nettesten Leute sind, richtige Gentlemen, und sie wollen nicht verkaufen."