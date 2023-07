Ersatz für Kim Min Jae: Napoli will sich bei Manchester United bedienen

Der Präsident der SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis, ein großer Zampano und Industrieller der Filmbranche, verkauft gern Träume. Das Filmemachen vergleicht ‚il Presidente‘ mit dem Fußball, von dem er, wie vor Jahren offen zugab, nicht viel Ahnung habe. Jedoch habe er bemerkt, dass man den Tifosi stets ein Spektakel der Gefühle und Emotionen bieten müsse. Mit dem Scudetto in der vergangenen Saison erfüllte Aurelio de Laurentiis den Neapolitanern einen Traum – wie im Film. Nach dem Abschied von Kim Min Jae (26) in Richtung FC Bayern benötigen die Süditaliener nun einen neuen Hauptdarsteller für die Abwehr. auch fürs Mittelfeld und den Angriff sucht der italienische Meister frische Kräfte.

Victor Osimhen? Muss bleiben, egal wieviel Geld aus Saudi Arabien geboten würde. De Laurentiis und Sportdirektor Mauro Meluso wollen für ihn über 180 Millionen Euro – aber eigentlich ist er unverkäuflich, sagen sie. Der ehemalige Nationalspieler Federico Bernardeschi vom FC Toronto? Von den SSC-Tifosi und Ultras abgelehnt in einer Umfrage. Auf einen Ex-Juventino verzichte man freiwillig.

Nachdem der Abwehrspieler und die gute Seele des Teams, Kim Min Jae, die SSC in Richtung FC Bayern verließ, warten die Tifosi gespannt auf ein paar Kracher, für die Titelverteidigung, und die Champions-League. Die Fans und Ultras reden bei den Vereinen sowieso immer mehr mit, und geben ihre Wünsche und Wertungen über Social Media bekannt.

Die Spieler müssen zur SSC passen. Das Financial Fairplay immer im Blick, und die Träume der Fans und des neuen Trainers Rudi Garcia erfüllen wollend, hat man nun Thomas Lemar (27) von Atletico Madrid im Blick - sowie den "neuen Haaland" von Atalanta Bergamo, Rasmus Hojlund. Den Dänen zieht es aber zu Manchester United.

Eric Baily soll Kim Min Jae beerben

In Manchester scheint Napolis Sportdirektor Mauro Meluso fündig geworden zu sein, zumindest für einen Ersatz Kims: Eric Baily, Verteidiger von der Elfenbeinküste. Baily, athletisch, ballsicher und robust, steht noch bis 2024 bei Manchester United unter Vertrag. Der Abwehrspieler wurde in die Ligue 1 zu Olympique Marseille ausgeliehen, wo er auch über 20 Spiele absolvierte. Auch in der Champions League kam er zum Einsatz.

Nichtsdestotrotz wollen ihn die Franzosen nicht behalten. Eine Chance für Neapel und de Laurentiis? Ob die nächste Saison zum Traum oder Alptraum wird, kann wohl auch der Boss der Filme und Präsident Neapels nicht immer vorhersehen.

