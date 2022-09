Manchester United Teamplayer! Cristiano Ronaldo für Geste gefeiert

Besonders der Applaus, den Ronaldo Neuzugang Antony (22) nach dessen Führungstreffer in der 35. Minute spendete, brachte dem Superstar reichlich Zuspruch. "Sieht aus wie ein stolzer Papa", schrieb etwa ein User auf Twitter, während ein anderer hinzufügte: "Deshalb ist Cristiano Ronaldo der Goat."

In der 58. Minute ersetzte CR7 dann Antony. Bei der Auswechslung erhielt der Niederländer noch eine Umarmung von Ronaldo. Auf dem Platz sorgte der Joker jedoch für wenig sportliche Höhepunkte. Arsenal gelang nach einer Stunde Spielzeit der verdiente Ausgleich. Die Gunners nahmen das Heft in der Folge immer mehr in die eigenen Hände, belohnten sich aber nicht für den großen Aufwand.