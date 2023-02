Wegen Mason Greenwood: Verspielt Erik ten Hag seine Sympathien?

Mason Greenwood (21) ist vor kurzem von der Anklage wegen Vergewaltigung freigesprochen worden. Bei Manchester United steht ihm trotzdem ein schwerer Gang bevor. Erik ten Hag (53) hat ihm dessen ungeachtet die Hand gereicht, was im Verein gewiss nicht gut ankommen wird.

Greenwood wurde im Januar des letzten Jahres von seinem Arbeitgeber suspendiert, nachdem er sich wegen des Vorwurfs einer versuchter Vergewaltigung und eines damit verbundenen tätlichen Angriffs verantworten musste.

Ten Hag trat seinen Dienst in Manchester knapp sechs Monate später an, weshalb es erst jetzt zu einem Gespräch zwischen den beiden Parteien kam. "Der Trainer erkundigte sich nach seinem körperlichen und geistigen Befinden und sagte, er sei froh, dass die Anklage fallen gelassen worden sei", verriet eine interne Quelle der Zeitung The Sun.

Bei Greenwood kam der Annäherungsversuch seines Trainers laut Insider sehr gut an. "Masons Stimmung wurde dadurch gehoben. Er ist seit seinem sechsten Lebensjahr bei United und möchte einfach wieder für sie spielen." Ten Hag machte dem Rechtsaußen allerdings keine Illusionen und verwies darauf, dass er nicht über dessen sportliche Zukunft entscheidet.