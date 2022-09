Manchester United Erik ten Hag gibt Entwarnung bei Marcus Rashford

Marcus Rashford muss aktuell aufgrund einer Muskelverletzung pausieren - Foto: / Getty Images

Marcus Rashford musste sich nach dem Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Arsenal mit einer Verletzung abmelden. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar ist für den Starspieler von Manchester United laut Erik ten Hag aber nicht in Gefahr.

"Es ist nicht schlimm und wir erwarten ihn bald zurück", betont der niederländische Übungsleiter auf der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol (18:45 Uhr). Sein Schützling habe sich eine Muskelverletzung zugezogen. Marcus Rashford hat Cristiano Ronaldo aus der Startelf verdrängt Rashford zeigte sich bisher an den ersten sechs Spieltagen der Premier League mit drei erzielten Treffern und zwei Vorlagen in hervorragender Verfassung. Erik ten Hag setzt das Eigengewächs als Mittelstürmer ein, Cristiano Ronaldo hat das Nachsehen und fristet ein Dasein als Edel-Joker. Rashford zog sich die Verletzung beim 3:1-Sieg gegen den FC Arsenal zu. 10 Minuten vor Schluss wurde er ausgewechselt, Neuzugang Casemiro kam für den Stürmer in die Partie. Die anstehende Länderspielpause wird ohne Rashford steigern, die Weltmeisterschaft ist aber nicht in Gefahr.

"Es ist ziemlich klar", antwortete Erik ten Hag auf die Möglichkeit der Teilnahme seines Top-Torjägers. Mit den Leistungen des 24-Jährigen ist ten Hag überaus zufrieden. "Er hat sein großes Potenzial und seine Qualität gezeigt", lobt der ehemalige Ajax Coach.

Coach Erik ten Hag lobt Rashford - Foto: kivnl / Shutterstock.com