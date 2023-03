Ten Hag verrät: So steht es um Christian Eriksen

Christian Eriksen wird nach seiner Sprunggelenksverletzung in dieser Spielzeit noch auf dem Feld stehen. Davon geht zumindest Erik ten Hag aus. Der United-Coach: "Ich denke, er wird noch für uns spielen, ja, definitiv."

Ein genaues Datum für die Rückkehr des dänischen Nationalspielers will die Niederländer aber nicht prognostizieren. "Ich werde jetzt nicht sagen, wann er zurück erwartet wird, aber seine Fortschritte in der Reha sind in Ordnung."

Eriksens Genesungsprozess verlaufe "nach Plan", so Erik ten Hag weiter. "Wir werden Ihnen auf jeden Fall sehen." Eriksen hatte sich die schwerwiegende Verletzung Ende Januar nach einem Foul von Andy Carroll zugezogen.