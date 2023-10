Manchester United: Erik Ten Hag zählt Casemiro an

Kurz und knapp entgegnete er: "Ich wollte mehr Fußball". Diese Worte dürften einem Spieler mit so einer erfolgreichen Vita ganz und gar nicht gefallen. Casemiro gewann mit Real Madrid sämtliche Titel und galt lange Zeit als das Maß aller Dinge im defensiven Mittelfeld. Droht ihm nun ein ähnliches Schicksal wie Sancho? Zumindest liegen sportlich schwere Wochen hinter dem 73-fachen brasilianischen Nationalspieler.

Ten Hag schreckt somit nicht vor unangenehmen Entscheidungen zurück. Beim Sieg gegen den FC Brentford (2:1), wo den Red Devils durch einen späten Doppelschlag durch Scott McTominay der Befreiungsschlag gelungen war, wechselte der Niederländer Casemiro zur Halbzeit aus. Im Anschluss begründete Ten Hag seine durchaus ungewöhnliche Entscheidung mit harschen Worten in Richtung des 31-Jährigen.

Dass Erik Ten Hag ein Mann klarer Worte ist, beweist die Causa Jadon Sancho. Der United-Trainer suspendierte den Engländer, ohne mit der Wimper zu zucken, nachdem dieser den Coach über die sozialen Medien indirekt der Lüge bezichtigte. Seitdem ist Sancho außen vor, obwohl man in der derzeitigen sportlich angespannten Lage die Qualität eines Jadon Sancho in Top-Form durchaus gebrauchen könnte.

Nach einer starken Premieren-Saison in der Premier League konnte Casemiro zuletzt nicht überzeugen. Im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul (2:3) kassierte er eine Rote Karte, gegen Brentford folgte der nächste trostlose Auftritt.

Trotz Kritik von Ten Hag: Casemiro mit starker Quote

Ten Hag hat in jedem Fall einen hohen Anspruch an seine Mannschaft: "Die Spieler wissen, wie weit sie gehen müssen, um Ergebnisse zu erzielen. Im Fußball heißt es fressen oder gefressen werden, und in der ersten Saisonhälfte wurden wir zu oft von Mannschaften gefressen, die hungriger sind", sagte er.

Dennoch setzte er zuletzt stets auf Casemiro, dessen Bilanz sich zudem durchaus sehen lassen kann: In elf Einsätzen steuerte er fünf Torbeteiligungen bei, für jemanden der in Ten Hags Augen wenig Fußball spielen kann, nicht verkehrt.

Aktuelles Video über Manchester United

Verwendete Quellen

The Sun