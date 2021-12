Manchester United : Cristiano Ronaldo "entschuldigt" sich für Doppelpack bei TV-Moderator

Piers Morgan ist sowohl in Großbritannien als auch in den USA ein überaus bekannter TV-Moderator. Seine Popularität brachte ihm unter anderem einen Platz als Juror bei Americas Got Talent und Britains Got Talent ein. Der Kumpel von Donald Trump ist darüber hinaus glühender Anhänger des FC Arsenal.

Damit sein Team in Manchester nicht komplett untergeht, hat er sogar den Kontakt zu Superstar Ronaldo aufgenommen, wie er in seiner Kolumne für die Daily Mail verriet. "Arsenal spielte gegen Manchester United und ich schickte Cristiano Ronaldo vor dem Anpfiff eine verzweifelte Bitte: 'Bitte erziele kein Tor gegen uns...'."