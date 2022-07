Manchester United Trainings-Boykott: Rio Ferdinand springt Cristiano Ronaldo zur Seite

Im ehrwürdigen Old Trafford standen Rio Ferdinand (43) und Cristiano Ronaldo sechs Jahre lang gemeinsam auf dem Rasen. In dieser Zeit gewann das Duo mit den Red Devils unter anderem vier Meisterschaften und die Champions League im Jahr 2008. Der frühere Weltklasse-Verteidiger kann nachempfinden, warum sein erfolgsverwöhnter Kumpel nicht länger in Manchester bleiben möchte.

"Ich verstehe nicht, warum es eine große Geschichte ist, dass Cristiano Ronaldo mit der Art und Weise, wie die Dinge bei Man United laufen, nicht zufrieden ist. Er kann es nicht sein. Ich wäre es nicht", echauffierte sich Ferdinand auf seinem YouTube-Kanal FIVE.