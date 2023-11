Transfer im zweiten Anlauf? Manchester United hat Leipzig-Ass Lukeba im Visier

Castello Lukeba (20) spielt zwar erst seit dieser Saison bei RB Leipzig, allerdings könnte der Franzose schon bald wieder einen Abflug machen. Einem Bericht zufolge soll Manchester United den Innenverteidiger mehrfach gescoutet haben und an einem Transfer interessiert sein.

In Frankreich gilt Castello Lukeba als große Hoffnung in der Innenverteidigung. Mit gerade einmal 20 Jahren brachte er es kürzlich zu seinem Debüt in der französischen Nationalmannschaft und liefert auch bei RB Leipzig nach kurzen Startschwierigkeiten konstant ab.

Zwar profitiert er dabei auch von Verletzungen seiner Verteidiger-Kollegen, doch mittlerweile scheint Lukeba sich festgespielt zu haben. Satte 30 Millionen Euro zahlten die Sachsen im Sommer an Olympique Lyon und setzten sich dabei gegen zahlreiche europäische Top-Klubs durch.

Lukeba sagte ManUnited im Sommer wohl ab

Darunter soll sich auch Manchester United befunden haben, die ihn gerne als Ersatz für Harry Maguire (30) verpflichten wollten. Letztlich entschied sich Lukeba wohl auch aufgrund der größeren Perspektive auf Spielzeit für RB Leipzig und sagte ManUnited ab – dennoch könnten sich die Wege demnächst doch kreuzen.