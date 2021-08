Manchester United : Transferausgaben: Solskjaer reagiert auf Klopps Aussagen

Viele Experten vermuteten, dass sich der Transfermarkt nach der Pandemie etwas beruhigen würde. Die englischen Spitzenklubs geben aber auch in diesem Sommer wieder große Summen für neue Spieler aus, was Liverpools Jürgen Klopp sehr verblüfft. Ole Gunnar Solskjaer rechtfertigte sich nun für die Ausgaben seines Vereins.

Jürgen Klopp fragt sich allerdings, wie ein Klub wie Manchester United da mithalten kann. Die Red Devils nahmen für Jadon Sancho (85 Millionen Euro) und Raphel Varane (50 Mio.) ebenfalls viel Geld in die Hand. "Was United gerade tut, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben", fragte sich der ehemalige Dortmunder.

Diese beiden Vereine haben reiche Investoren hinter sich, sodass solche immensen Summen selbst in einer Pandemie anscheinend bezahlbar sind.

Liverpool muss sich an das Financial Fairplay halten, wie der Coach betont. "Wir dürfen nur das Geld ausgeben, das wir einnehmen, so wie wir es immer taten."