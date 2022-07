Manchester United Cristiano Ronaldo: Schwester mit bissiger Antwort auf Zukunftsfrage

Auf ihrem Instagram-Kanal bekam die Sängerin die Frage gestellt: "Wird Cristiano in Manchester bleiben?" Statt einer klaren Antwort erhielt der User eine Abfuhr – eine besonders heftige noch dazu. Katja Aveiro riet dem United-Fan zu "einer Brille oder etwas mehr Gehirn", um das Offensichtliche nicht zu übersehen.

Nach dieser Antwort sind die Ronaldo-Anhänger keinen Deut schlauer, weil die Transfersituation des Portugiesen eben sehr verworren ist. Klar ist, dass der Angreifer das Old Trafford verlassen will, weil er bei den Red Devils in der nächsten Saison nur Europa League und nicht Champions League spielen kann.