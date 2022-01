Manchester United : Transferwunsch? Cristiano Ronaldo bittet Berater um Krisensitzung

Cristiano Ronaldos Rückkehr zu Manchester United ließ im Sommer die Herzen aller Fußballromantiker höher schlagen. Die Rückkehr ins Theatre of Dreams verwandelt sich aber merklich in einen Albtraum für den Portugiesen. Ein Treffen mit seinem Berater sollte ihm daher seine Ängste nehmen.

Im Vordergrund stand viel eher das schlechte Abschneiden Manchesters. Der Traditionsklub kommt in dieser Saison einfach nicht in die Erfolgsspur, was zunehmend an CR7 nagt.

Manchester erreichte in einer überaus machbaren Gruppe zwar das Achtelfinale der Champions League, flog im Ligacup aber schon in der dritten Runde raus und liegt in der Liga derzeit nur auf Platz 7, was Ronaldo so gar nicht schmeckt.

"Er möchte unbedingt, dass sein Wechsel zu United ein Erfolg wird, aber er beginnt zu erkennen, dass das Gewinnen von Trophäen mit der aktuellen Aufstellung ein echter Kampf sein könnte", so die Quelle.

Im Gespräch mit Jorge Mendes loteten die beiden Ronaldos Zukunftsaussichten bei den Red Devils aus. Ob der Superstar Manchester nach nur einer Saison schon wieder den Rücken kehrt, ist nicht bekannt. Die interne Quelle wollte dies aber nicht verneinen und sagte diesbezüglich kryptisch: "Nichts ist ausgeschlossen."