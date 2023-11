Ersatz für Andre Onana: Manchester United an 75-Millionen-Euro-Keeper interessiert

Andre Onana ist in Manchester nicht unumstritten - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Erst im vergangenen Sommer zahlte Manchester United 50 Millionen Euro für Andre Onana (27). Dennoch ist man offenbar nicht gänzlich zufrieden und schaut sich weiter um. Dabei soll ein Portugiese, der 75 Millionen Euro Ablöse kosten soll, in den Fokus gerückt sein.

Bei Manchester United ist man offenbar nicht mit der Besetzung der Torwart-Position zufrieden. Obwohl man im vergangenen Transferfenster 50 Millionen Euro für Andre Onana an Inter Mailand zahlte, ist man scheinbar weiterhin auf der Suche nach einem Schlussmann.

Costa besitzt in seinem bis 2027 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt, den Verein für die festgeschriebene Summe in Höhe von 75 Millionen Euro zu verlassen. Für United wäre die Höhe der Ablöse jedoch vermutlich kein Problem, allerdings stellt sich die Frage, ob die Bosse nach dem Onana-Investment erneut bereit ist, so viel Geld auszugeben.

Rückholaktion von De Gea ebenfalls Thema

Anfang 2024 fehlt der Kameruner allerdings mehrere Wochen aufgrund des Africa Cups, weshalb über einen Winter-Wechsel Costas spekuliert wird. Zwar wolle Porto den Keeper keinesfalls während der Saison abgeben, sollte United die Klausel allerdings ziehen, hätte der Klub kein Mitspracherecht.

Kürzlich kursierten Gerüchte, dass die Red Devils über eine Rückholaktion von David de Gea (32) nachdenken würden, um den Ausfall von Onana während des Africa Cups zu kompensieren. Costa wäre die kostspieligere Variante und würde einen Zweikampf mit dem Kameruner ausrufen.

Verwendete Quellen

A Bola