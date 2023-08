Überraschende United-Kehrtwende bei Harry Maguire

Harry Maguire könnte Manchester United doch noch mindestens ein halbes Jahr oder gar eine weitere komplette Saison erhalten bleiben. Das Portal FootballTransfers nennt vor allem zwei Gründe für die überraschende Kehrtwende.

West Ham United scheitert mit Angebot für Harry Maguire

Das interessierte West Ham United soll bereits mit einem Angebot für Maguire zurückgewiesen worden sein. Die Red Devils sollen etwa 45 Millionen Euro für ihren Innenverteidiger aufrufen, West Ham will da nicht mitgehen und soll nach anderen Protagonisten Ausschau halten.

Auf der anderen Seite ist Maguire nicht gerade angetan von der Option, künftig für die Hammers zu spielen. Der 30-Jährige will stattdessen weiterhin auf allerhöchstem Niveau agieren und mit seinem neuen Arbeitgeber am liebsten an der Champions League teilnehmen.

Harry Maguire will in die Champions League – und verdient zu viel

Diese Vorstellung scheint aufgrund von Maguires immer weiter sinkendem Stern nahezu absurd. Zusätzlich zu den aufgeführten Gründen müsste der englische Nationalspieler wohl erhebliche Abstriche beim Gehalt akzeptieren. Maguire soll aktuell etwa zwölf Millionen Euro jährlich verdienen.

