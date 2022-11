Ungewohnte Rolle: Cristiano Ronaldo als erster Verteidiger plötzlich unersetzlich

CR7 stand zuvor in dem Ruf, sich nur bei eigenem Ballbesitz in das Spielgeschehen einzuschalten. Mittlerweile presst Ronaldo in Ten Hags laufintensivem System tatkräftig mit, was seinem Trainer nicht verborgen geblieben ist.

"Wir verteidigen mit 11, beginnend mit Cristiano vorne. Also sind wir als Team schwer zu schlagen. Das ist ein Kompliment, aber es ist auch dieser Prozess, den wir fortsetzen müssen", wird Ten Hag von der Sun zitiert. United war zuletzt seit neun Partien ungeschlagen. In diesen Begegnungen setzte es nur vier Gegentreffer.

Am Sonntag allerdings patzte die Defensive der Red Devils. Gegen Aston Villa musste sich der Rekordmeister mit 1:3 geschlagen geben - mit Cristiano Ronaldo in der Startformation. Trotz der Pleite lässt sich konstatieren: United ist stabiler geworden.