Manchester United : "Unglaublich": Raphael Varane beeindruckt von De-Gea-Glanztat

Manchester United hat einen neuen Auswärtsrekord aufgestellt. Gegen die Wolverhampton Wanderers blieben die Red Devils in der Fremde zum 28. Mal ohne Pleite. Auch dank Keeper David de Gea, der sich viel Lob verdiente.

Der in den vergangenen Monaten mehrfach kritisierte spanische Nationaltorhüter zeigte gegen die Wolves eine starke Doppelparade und half so, den knappen 1:0-Erfolg (Tor: Mason Greenwood) zu sichern. Raphael Varane zeigte sich beeindruckt.

Varane ist neben Jadon Sancho (21, für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (36, für 15 Mio. von Juventus Turin) der dritte Hochkaräter, der in der laufenden Transferperiode den Weg ins Old Trafford fand. Während CR7 und Sancho in der Offensive wirbeln sollen, ist Varane der neue Nebenmann von Abwehrchef Harry Maguire.