Manchester United : United-Albtraum: Cristiano Ronaldo kokettiert mit Sommerwechsel

Nach Informationen der britischen Boulevardzeitung Daily Star folgt Ronaldo derartigen Gedankengängen, weil sich seine Rückkehr ins Old Trafford in einen Albtraum verwandelt hat. In Kürze sei ein Gespräch mit seinem Berater Jorge Mendes geplant, um die Situation genauer zu beleuchten.

Cristiano Ronaldo mit da sechs Spielen andauernder Durststrecke

Sportlich ist United schon länger auf Abwegen unterwegs, was auch an Ronaldos Auftritten liegt – in den letzten sechs Pflichtspielen hat er nicht getroffen. Der englische Rekordmeister flog in der vorigen Woche gegen Middlesbrough aus dem FA Cup und blamierte sich am Dienstag erneut mit einem 1:1-Remis beim Tabellenletzten Burnley und kam auch gegen Southampton nicht über ein Remis hinaus.