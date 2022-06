Premier League United-CEO zu Frenkie de Jong: "Geld wird kein Problem sein"

Vor gut einer Woche hieß es, dass sich United mit de Jong auf einen gemeinsamen Vertrag geeinigt habe. Der FC Barcelona soll den ersten Vorstoß für den Niederländer allerdings zurückgewiesen haben. Es war von einem Angebot über 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen die Rede.

Arnold versicherte hierbei, dass "Geld kein Problem sein wird". Und weiter: "Es geht darum, dass der Trainer, der die Aufgabe hat, gute Spieler zu finden, ihn will. John Murtough (Uniteds Fußballdirektor; Anm. d. Red.) arbeitet von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends, um eine Einigung über den Transfer zu erzielen."

Dann legt der englische Rekordmeister eben nach, wie Arnold zu verstehen gibt. Rund 230 Millionen Euro stünden für Transfers in diesem Sommer zur Verfügung und United werde sich seine Topziele "nicht durch die Lappen gehen lassen", sagte Arnold. "Die Manager sind in Barcelona, um den Transfer von de Jong abzuschließen. Wir tun alles, was wir können, um ihn zu holen."