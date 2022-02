Manchester United : United fragt nach Preis für Benoit Badiashile

Manchester United hat im Sommer einige Umbaumaßnahmen in der Defensive geplant. Einer der Transferkandidaten ist Benoit Badiashile (20).

Badiashiles vielversprechendes Profil weckte schon im Januar Begehrlichkeiten bei einigen Klubs aus der Premier League. West Ham United wurde ebenso vorstellig wie Newcastle United, das mit einem 40 Millionen Euro teuren Angebot von den Monegassen zurückgewiesen worden sein soll. Der Klub aus dem Fürstentum hofft auf einen Bieterwettstreit in wenigen Monaten.

Benoit Badiashile kommt offenbar ernsthaft für einen Transfer zu Manchester United infrage. Nach einem Bericht der Sun erkundigten sich die Red Devils beim AS Monaco nach dem Preis für den ambitionierten Innenverteidiger. Demnach müssten interessierte Klubs etwa 50 Millionen Euro bieten.

United zieht in Erwägung, in der Defensive einige Umstellungen vorzunehmen. Eric Bailly (27, Vertrag bis 2024), Victor Lindelöf (27, 2024) und Phil Jones (30, 2023) stehen vor einer ungewissen Zukunft im Old Trafford.

Im roten Bezirk Manchesters soll vor allem Ralf Rangnick ein langjähriger Badiashile-Bewunderer sein. Der Interimscoach, der ab der neuen Saison eine beratende Tätigkeit übernimmt, könnte im Sommer einen Transferversuch anweisen.