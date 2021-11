Manchester United : United-Held Cristiano Ronaldo wirbt um Geduld

Cristiano Ronaldo rettete einem bedingt überzeugenden Manchester United in der Champions League mal wieder den Allerwertesten. Das 2:2 bei Atalanta Bergamo hatten die Red Devils allein ihrem Superstar zu verdanken, der im Anschluss um Geduld warb.

Der Aussage, es war alles so wie gewohnt, verleiht Manchester United in dieser Saison noch mal eine ganz neue Dimension. Einmal mehr war es Cristiano Ronaldo, der aus einem bieder daherkommenden Auftritt herausragte und mittels Doppelpack seiner Mannschaft in Bergamo zumindest einen Punkt sicherte.

"Wir geben nie auf und glauben bis zum Ende daran", freute sich Ronaldo bei BT Sport über die immerhin vorhandene Moral seiner Teamkollegen. United wollte am Dienstagabend natürlich dreifach punkten, um dem Achtelfinale in der Champions League einen großen Schritt näherzukommen. Ein Befreiungsschlag, vor allem für Trainer Ole Gunnar Solskjaer, sieht aber anders aus.