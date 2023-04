United-Ikone prophezeit die Auferstehung des Jadon Sancho

Jadon Sancho (23) zeigt in dieser Saison eine aufsteigende Tendenz bei Manchester United. Der endgültige Durchbruch ist dem früheren BVB-Spieler trotzdem noch nicht gelungen. Laut Paul Scholes (48) könnte sich die Geduld der Vereinsbosse aber langfristig auszahlen.

Scholes, der seine gesamte Karriere bei Manchester United verbrachte, nannte in einem YouTube-Video auf dem Fankanal Webby & O'Neill zunächst den Grund für Sanchos anhaltende Formschwankungen.

"Es ist schwierig, wenn man ständig drin und dann wieder draußen ist, irgendeine Konstanz oder irgendeine Art von Form zu finden", sagte der frühere Mittelfeldspieler. Sollte Sancho regelmäßiger zum Einsatz kommen, würde dies auch seine Leistungen pushen.

Scholes warb daher um etwas mehr Zeit. "Sehen Sie, er war bei weitem nicht annähernd das, was alle dachte, dass wir von Dortmund bekommen würden, aber es könnte ein bisschen dauern, bis er sich in der Premier League niedergelassen und an das Tempo gewöhnt hat."