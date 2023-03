United-Legende fällt vernichtendes Urteil über Wout Weghorst

Wout Weghorst musste nach seinem Leih-Wechsel vom FC Burnley zu Manchester United bereits viel Kritik einstecken. Wesley Sneijder beispielsweise sprach seinem Landsmann die nötige Qualität für den englischen Rekordmeister ab.

Weghorst stand nach seiner Ankunft aller Kritik zum Trotz in sieben Premier-League-Spielen in der Startelf. Auch beim jüngsten 0:7-Debakel gegen Erzrivale FC Liverpool. Laut Paul Scholes ist der Oranje-Stürmer nicht gut genug für die Ansprüche im Old Trafford.

"Wir sprechen hier von einem 10er oder 9er von Manchester United", erklärt die Vereinslegende (über 700 Pflichtspiele). Weghorst überzeuge aber nur mit Defensivarbeit und Einstellung: "Er ist derjenige, der herumrennt und herumschimpft, und jeder spielt gerne mit ihm, weil er das tut."