United-Legende fordert: "Cristiano Ronaldo muss gehen – das wars"

"Beende es diese Woche oder schaffe einen Waffenstillstand, um zur Weltmeisterschaft zu kommen und es dann zu beenden. Denn das muss ein Ende haben", sagte Neville in seiner Funktion als Experte bei Sky Sports.

"Das ist das zweite Mal, dass Ronaldo das Old Trafford verlässt, bevor seine Mannschaftskameraden die Umkleidekabine betreten haben. Das ist inakzeptabel", so Neville, der findet, dass United ohne Ronaldo einfach "besser dran" ist, was ten Hag auch bewusst sei.

Ronaldo und United sollten sich nach Nevilles Ansichten in dieser Woche zusammensetzen und die Trennung beschließen: "Cristiano ist ein zu guter Spieler, ein zu fantastischer Charakter, und der Verein muss weitermachen. Ronaldo kann es nicht akzeptieren, nicht der Star im Team von Manchester United zu sein, also muss er gehen – das wars."

Verwendete Quellen: Sky Sports