Manchester United : Jadon Sancho im Tief - United-Legende gibt Rangnick und Co. Schuld

"Ich denke manchmal, es ist die Anpassung an die Liga, er kommt aus Deutschland, dort herrscht ein ganz anderer Stil, ein anderes Tempo, er kam aus einem Team mit Identität, Verständnis dafür, wie man spielt, er war genau darauf eingestellt", so die United-Legende.

Rio Ferdinand ist ein bekennender Fan von Sanchos Offensivspiel und verteidigte den früheren Dortmunder nach seinem Wechsel in die Premier League vehement. In der Partie gegen den FC Burnley tat er dies bei BT Sport erneut.

Diese vorgegebene Spielphilosophie fehle laut Ferdinand in Manchester momentan, weshalb es Sancho so schwerfalle, sich zu integrieren. Der einstige Weltklasse-Verteidiger griff mit seinem Kommentar sowohl den ehemaligen als auch den derzeitigen Coach der Red Devils an. Weder Ole Gunnar Solskjaer noch Ralf Rangnick haben es geschafft, dem Team eine DNA einzuimpfen.