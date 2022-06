Premier League United-Legende nimmt Raphael Varane nach verkorkster Debütsaison in Schutz

Nach zehn Jahren in Diensten von Real Madrid suchte Raphael Varane eine neue Herausforderung. Manchester United bot ihm die Chance, zahlte 40 Millionen Euro Ablöse und hoffte, dass der Franzose ad hoc zum Leistungsträger aufsteigt. So kam es allerdings nicht.

Wie der gesamte Verein bekam Varane – auch verletzungsbedingt – den einen Fuß nicht neben den anderen. Obwohl der 29-Jährige, immerhin amtierender Weltmeister, noch nicht überzeugen konnte, fällt das Urteil von Vereinslegende Rio Ferdinand mild aus.

Keine Gnade mit Manchester United

"Er kommt von einer Mannschaft, deren Titel zeigen, dass sie auf höchstem Niveau spielt, deren Spieler konstant ihr Bestes geben", sagt Ferdinand in seinem YouTube-Format Vibe With FIVE. "Er kommt in eine völlig andere Situation, in der die Mannschaft keine Funktionalität, kein Vertrauen, keine Führung, keine Struktur hat, um zu wissen, wohin sie gehen soll. Er ist in ein seltsames Szenario geraten. Von dieser Kultur und diesem Weltklassestandard zu dem zu kommen, was man bei United hat, ist eine große Umstellung."