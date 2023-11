United-Legende Rooney lässt aufhorchen: Das "war mein schlimmster Mitspieler"

Wayne Rooney (38) ist eine absolute Legende von Manchester United. Über 13 Jahre schnürte er seine Schuhe für die Red Devils und hatte in den vielen Jahren einige Teamkollegen. In einem Podcast hat er nun verraten, wer für ihn der schlimmste Mitspieler war.

Im Podcast 'Seven: Rob Burrow with Wayne Rooney' hat sich der 38-Jährige über frühere Zeiten unterhalten und dabei aufhorchen lassen: "Mein schlechtester Mitspieler? Da gibt es wahrscheinlich mehr als ihr denkt. Auf dem Platz war der schlimmste Nani. Es war frustrierend, mit ihm zu spielen."

Doch es gab auch positive Beispiele, wie er zu verstehen gab. "Mein bester Mannschaftskamerad war Darren Fletcher. Es gab auch John O'Shea, Wes Brown, Michael Carrick – wir hatten alle ein enges Verhältnis. Wir hatten unsere Plätze nebeneinander in der Kabine und haben einige richtig gute Momente auf und abseits des Rasens erlebt."

Nani weiterhin als Spieler aktiv – Rooney als Trainer

Warum genau Nani (36) für ihn so negativ in Erinnerung geblieben ist, ließ er offen. Die beiden spielten zwischen 2007 und 2014 zusammen im Old Trafford und gewann dabei sämtliche Titel. Allerdings galt der Portugiese vor allem in seiner Anfangszeit als sehr eigensinnig – möglicherweise hat Rooney das gestört.

Während Nani im Alter von 36 Jahren bei Adana Demirspor in der Türkei weiterhin aktiv ist, hat Rooney seine Karriere 2021 an den Nagel gehängt und ist seitdem Trainer. Seit Oktober steht er bei Zweitligist Birmingham City in der Verantwortung.

