Manchester United : United-Mittelfeld: Volle Konzentration auf Kalvin Phillips

Ole Gunnar Solskjaer will sich zur kommenden Saison unbedingt einen neuen Sechser in den Kader holen. Ganz oben auf der Wunschliste des Teammanagers von Manchester United steht inzwischen Kalvin Phillips.

Bei Leeds United wird das Interesse auf sehr wenig Gegenliebe stoßen. Die Fans verachten den Klub aus dem roten Bezirk Manchesters. Das rührt unter anderem aus Transfers wie Eric Cantona, Alan Smith und Rio Ferdinand. Phillips ist in Leeds geboren, fußballerisch ausgebildet und nach dem Rückkehr in die Premier League zum Fanliebling aufgestiegen.

Phillips gehört bei den Three Lions inzwischen zum Inventar. Bei der zurückliegenden Europameisterschaft stand er in jedem Spiel in der Startelf und verpasste lediglich 25 Einsatzminuten. Phillips' Vertrag ist noch bis 2024 datiert.