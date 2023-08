Bitter! Manchester United muss mehrere Wochen auf 75 Millionen-Neuzugang verzichten

Eine durchaus saftige Summe, wenn man bedenkt, dass er in der abgelaufenen Serie A-Saison in 32 Spielen nicht auf eine zweistellige Torausbeute kommt (9 Treffer). Hinzu kommen allerdings noch drei Tore in der österreichischen Bundesliga für Sturm Graz. Der Däne hatte in der vergangenen Saison noch fünf Spiele für die Österreicher bestritten, bevor er zu Atalanta wechselte.

Nach nur einer Saison zieht es Höjlund nun weiter zu Manchester United in die Premier League. Die Red Devils sind von den Qualitäten und der Entwicklungsfähigkeit des jungen Angreifers absolut überzeugt, sodass sich der dänische Nationalspieler als Wunschlösung in Verlauf des Transferfensters herauskristallisiert hat.

