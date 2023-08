Manchester United rÃ¼ckt von Marcos Alonso ab â€“ Cucurella als neues Transferziel

Manchester United hätte gerne Marcos Alonso (32) vom FC Barcelona zurück in die Premier League geholt. Der Linksverteidiger will sein zweites Vertragsjahr beim amtierenden spanischen Meister allerdings erfüllen. Im Gegenzug steht nun Marc Cucurella (25) vor einem Wechsel ins Old Trafford.

Die Chancen von Marcos Alonso auf einen Wechsel zu Manchester United schwinden, je näher das Ende des Transferfensters rückt.

Obwohl der Linksverteidiger dem Verein bereits mitgeteilt hat, dass er Barça nicht verlassen will, wird er immer wieder mit einem Wechsel zu den Red Devils in Verbindung gebracht. Beim FC Barcelona gibt es für ihn aktuell kein Vorbeikommen an Alejandro Balde (19), der 32-Jährige will aber trotzdem um seine Einsätze kämpfen.

Cucurella soll kommen

Statt Marcos Alonso steht indessen Marc Cucurella, der ebenfalls für den FC Barcelona aktiv war, vor einem Transfer zu Manchester United.