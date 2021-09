Manchester United : United-Trainer erklärt: So profitiert Mason Greenwood von Edinson Cavani

Mason Greenwood profitiert laut McKenna schon seit dem vergangenen Jahr von Cavani. "Wir Trainer können Verbesserungen in bestimmten Bereichen sehen, wie zum Beispiel seine Bewegung im Strafraum, das Antizipieren von Dingen, Abpraller in der Box zu ergattern. Ein großer Teil davon kommt meiner Meinung nach zustande, wenn man Tag für Tag ein so gutes Vorbild bei sich hat", so McKenna.