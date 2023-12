Manchester United will Frankreich-Ass im Winter– PSG größter Konkurrent

Manchester United will den Kader in Zukunft mächtig umkrempeln. Dabei soll auch die Position des defensiven Mittelfelds neu besetzt werden. Die Zeit von Casemiro (31) scheint vorbei zu sein. Für den Brasilianer soll Youssouf Fofana (24) vom AS Monaco bereits im Januar in die Mannschaft rücken – doch es herrscht große Konkurrenz.

Bei Manchester United bahnt sich ein Umbruch an. Von einer bis zu 15 Spieler umfassenden Streichliste ist die Rede. Ebenfalls für überflüssig befunden wird allem Anschein nach Casemiro, der in den letzten Wochen öfter von Erik Ten Hag (53) kritisiert wurde. Für den Brasilianer will man offenbar bereits im Winter einen Ersatz verpflichten.

Laut dem englischen Portal "Caught Offside" steht Youssouf Fofana von der AS Monaco ganz oben auf der Liste und soll im Januar kommen. Der französische Nationalspieler ist Stammspieler unter Monaco-Trainer Adi Hütter und hat großen Anteil am derzeitigen Erfolg der Monegassen, die in der Ligue 1 auf dem dritten Platz rangieren.

Bahnt sich ein Transferduell zwischen PSG und United an?

Dass die starken Leistungen des 15-fachen französischen Nationalspieler nicht unentdeckt bleiben würden, dürfte auch in Monaco niemanden überraschen. Im Werben um Fofana hat ManUnited wohl mit Paris Saint-Germain große Konkurrenz aus Frankreich, heißt es.

Youssouf Fofana steht noch bis 2025 in Monaco unter Vertrag - Foto: A.Taoualit / Shutterstock.com

Beim Serienmeister hat man seit diesem Sommer eine neue Transferstrategie: Mehr Franzosen verpflichten, statt willkürliche Top-Stars an Land zu ziehen. Ob das Einfluss auf die Zukunft von Fofana hat? Schließlich ist PSG in Frankreich das Maß aller Dinge, sollte der 24-Jährige an einem Verbleib in seinem Heimatland interessiert sein, führt kein Weg an PSG vorbei.

Fofana über PSG-Wechsel: "Es wäre ein Traum, der wahr wird"

Hinzukommt, dass er in Paris geboren worden ist, Anfang des Jahres sagte er zu einem möglichen PSG-Wechsel: "Paris ist meine Heimat. Es wäre ein Traum, der wahr wird, weil es meine Heimat ist." Er wisse allerdings auch: "Aber es ist der Fußball, man muss das beste Angebot annehmen, das es gibt."

Monaco dürfte in jedem Fall nicht daran interessiert sein, den Mittelfeldmotor, der im Fürstentum noch Vertrag bis 2025 besitzt, mitten in der Saison abzugeben. Bei einer passenden Ablöse dürften den Monegassen jedoch die Hände gebunden sein.

