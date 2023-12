Van de Beek: Wird er zum Top-Verdiener bei Eintracht Frankfurt?

Auch die Bild bestätigte die Berichte, wonach Eintracht Frankfurt einen Wintertransfer von Donny van de Beek anstrebt. Bei der SGE habe man den Mittelfeldspieler zum Wunschkandidaten auserkoren. Wie das Blatt weiterschreibt, seien die Gespräche zwischen Manchester United und der Eintracht inzwischen weit fortgeschritten.

Ein Knackpunkt könnte allerdings das Gehalt von Van de Beek werden. Derzeit verdient er wohl um die sieben Millionen Euro bei den Red Devils. Das würde die Gehaltsstruktur der SGE dermaßen sprengen, dass man derzeit an einer kreativen Lösung arbeitet, heißt es. Demnach wolle man mit ManUnited aushandeln, dass man nur einen Teil des Salärs übernimmt und die Engländer den Rest zahlen.

Verzichtet Van de Beek auf Gehalt?

Eine weitere Möglichkeit läge darin, dass Van de Beek auf Teile seines Gehalts verzichtet. Zuletzt hatte der Niederländer betont, einfach nur spielen zu wollen. "Ich muss anfangen zu spielen, wenn nicht bei United, dann woanders", sagte der 26-Jährige bei de Telegraaf. Spielzeit würde er in der Mainmetropole in jedem Fall erhalten.

Donny van De Beek - Foto: Stefan Constantin 22 / Shutterstock.com

Ellyes Skhiri (28) steht nach der Winterpause aufgrund der Afrika-Cup-Teilnahme mit Tunesien nicht zur Verfügung. Auch Kapitän Sebastian Rode (33) fällt weiterhin verletzt aus, sodass der Bedarf auf dieser Position unbestritten groß ist. SGE-Coach Dino Toppmöller (43) hatte zudem kürzlich gefordert, dass man ausreichend Personal brauche, um die Ziele in allen Wettbewerben zu erreichen.

Winterwechsel von Van de Beek gilt als sicher

Van de Beek steht noch bis 2025 in Manchester unter Vertrag, wechselte 2020 für 39 Millionen Euro von Ajax Amsterdam in die Premier League. Bei den Red Devils kommt er jedoch nicht zum Zug, nur zwei Kurzeinsätze stehen in der aktuellen Saison zu Buche. Ein Winterwechsel gilt mittlerweile als unausweichlich – ob per Leihe oder fest.

