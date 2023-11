Raphael Varane zu teuer für den FC Bayern - United-Bankdrücker nach Saudi-Arabien?

Raphael Varane (30) muss sich derzeit mit einer ungewohnten Rolle zufriedengeben. Der Weltmeister von 2018 ist bei Manchester United aktuell nur vierte Wahl und unter Erik ten Hag (53) offenbar außen vor. Die Tage in Manchester scheinen gezählt, flieht er nach Saudi-Arabien oder Italien?

Vierfacher Champions-League-Sieger, Weltmeister, mehrfacher spanischer Meister. Die Trophäensammlung von Raphael Varane ist lang – und bei nahezu all seinen Pokalen war er unumstrittener Stammspieler. Doch aktuell muss sich der Franzose mit einer ungewohnten Situation zufriedengeben. Unter United-Trainer Erik ten Hag ist Varane kürzlich in der Hackordnung der Innenverteidigung an Platz vier gerutscht.

Sogar der zuvor ausgebootete Harry Maguire (30) wurde ihm in den letzten Spielen vorgezogen. Seine Tage bei Manchester United scheinen gezählt zu sein. Daher wird bereits jetzt über einen Abschied des Defensivspielers, der noch bis 2025 unter Vertrag steht, spekuliert.

Italien und Saudi-Arabien als Transferziele von Varane

The Sun berichtet nun, dass ein Winterwechsel zwar keine Option sei, da Ten Hag die Chancen auf eine Platzierung in der Top-vier der Premier League nicht gefährden möchte. Im Sommer allerdings soll Varane sicher den Klub verlassen, heißt es. Entgegen den Behauptungen, der 31-Jährige könnte eine Rückkehr zu Real Madrid anstreben, schreiben die Engländer, er bevorzuge einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder Italien.