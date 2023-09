Verkauf geplatzt! Manchester United vom Markt – Glazers wollen irre Summe

Manchester United hat die englische Presse in den letzten Monaten mit der bevorstehenden Klubübernahme in Atem gehalten. Zu einem Deal wird es jetzt aber gar nicht erst kommen – weil die derzeitigen Besitzer mehr Geld fordern.

Wie die Boulevardzeitung Daily Mail erfuhr, werden allerdings beide Parteien leer ausgehen. Laut einer Quelle, die den Glazers nahe steht, wird die Familie Manchester United vom Markt nehmen. Grund dafür ist das in ihren Augen zu geringe Höchstangebot von knapp sieben Milliarden Euro. Den Glazers schwebte hingegen ein Verkaufspreis von mindestens zwölf Milliarden Euro vor.

Die Familie Glazer leitet seit 2005 die Geschicke der Red Devils. Beim United-Anhang haben die US-Amerikaner jedoch schon seit Jahren einen schweren Stand. Die Fangemeinde forderte zuletzt vehement einen Eigentümerwechsel. Beinahe wäre dieser Traum in Erfüllung gegangen.

Manchester United: Glazers haben keine Angst vor dem Zorn der eigenen Fans

In zwei Jahren wollen die Glazers ihren Verein dann noch einmal zum Verkauf anbieten. Sie rechnen damit, dass die WM 2026 in den USA einheimische Investoren für einen Einstieg ins Fußballgeschäft begeistert. Zumal mehrere United-Spieler wie Marcus Rashford (25) oder Bruno Fernandes (28) gewiss an der Endrunde teilnehmen werden.

Bis dahin sind die Eigentümer gewillt, die wachsenden Wut der Manchester-Gemeinde auf sich zu nehmen. "Die Glazers sind dickhäutig und lassen sich nicht von negativen Fan-Reaktionen beeinflussen", sagte die Quelle.

Verwendete Quellen

dailymail.co.uk