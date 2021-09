Manchester United : Verlängerung mit Jesse Lingard: United wirft alles rein

Manchester United will nichts unversucht lassen, um den Vertrag von Jesse Lingard zu verlängern. Der für gewöhnlich gut informierte Insider Fabrizio Romano schreibt, dass der Klub seit Wochen in direktem Kontakt mit Lingard und dessen Vater steht und immer noch die Hoffnung hat, eine Einigung zu erzielen.

Der 28-Jährige avancierte am Sonntagnachmittag zum Matchwinner, als er ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub West Ham United, bei dem Lingard im letzten Halbjahr überragte, den späten Treffer zum 2:1-Auswärtssieg erzielte.

In dieser durchaus brisanten Personalie kommt es natürlich darauf an, welche Zukunft Solskjaer seiner Offensivkraft bieten kann. Lingard kommt zwar auf vier Pflichtspiele mit zwei Toren. Den Weg in die Startelf fand der englische Nationalspieler bisher aber noch nicht.