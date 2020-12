Champions League : Manchester United verpasst Achtelfinale - Paul Scholes attackiert David de Gea

Englands Rekordmeister lag bei den Sachsen nach 69 Spielminuten mit 0:3 zurück - nach Toren von Jose Tasende (2.), Amadou Haidara (13.) und Justin Kluivert. Den letzten Gegentreffer lastet Paul Scholes Torhüter David de Gea an.

"David de Gea hat Angst, verletzt zu werden. Es sollte niemals so rausgehen. Als Torhüter kommst du raus und machst dich so groß wie möglich", sagte die lebende Vereinslegende (709 Spiele für Manchester United) laut THE SUN.

Der Spanier drehe sich weg vom Ball und Torschütze Kluivert den Rücken zu, moniert der ehemalige Nationalspieler: "Er macht sich tatsächlich kleiner. Für einen so erfahrenen Torhüter ist das kriminell."