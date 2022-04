Manchester United : Vor dem Aus: Ralf Rangnicks Expertise wird intern angezweifelt

Interimstrainer Ralf Rangnick sollte Manchester United im Sommer eigentlich als Berater erhalten bleiben. Inzwischen mehren sich aber die kritischen Stimmen innerhalb des Klubs. Ist sein Aus im Old Trafford schon beschlossene Sache?

Im Dezember des letzten Jahres genoss Rangnick bei seiner Amtsübernahme in Manchester noch großes Vertrauen unter seinen Vorgesetzten. In den letzten Wochen sammelte der frühere Leipziger jedoch nur wenig Sympathiepunkte für sich. In der Champions League war etwa im März nach einem 0:1 gegen Atletico Madrid schon im Achtelfinale Schluss.

Dies könnte für lange Zeit der letzte Auftritt in der Königsklasse gewesen sein. Die Red Devils stehen in der Premier League nach dem 1:1 gegen Leicester City vom Wochenende auf dem sechsten Platz, der nur für die Conference-League-Teilnahme reichen würde. Zudem hat die Mannschaft von Ralf Rangnick bereits mehr Spiele auf dem Konto als der FC Arsenal und die Tottenham Hotspur, die beide über United stehen.

