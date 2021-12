Steve McManaman : Peter Schmeichel enthüllt: Sir Alex Ferguson hatte Angst vor diesem Spieler

In seiner glorreichen Karriere stand Sir Alex Ferguson unzähligen Kontrahenten gegenüber. Schweißausbrüche bekam die Trainer-Ikone von Manchester United aber nur wegen der Qualitäten eines bestimmten Profis.

"Ferguson hatte Angst vor McManaman", offenbart Torwart-Legende Peter Schmeichel in seiner kürzlich erschienenen Autobiografie "One". Gemeint ist natürlich Offensivspieler Steve McManaman, der bis 1999 für den FC Liverpool auflief, bevor er den Klub nach zehn Jahren in Richtung Real Madrid verließ.

"McManaman war der einzige gegnerische Spieler, auf den er in der Premier League jemals geachtet hat", berichtet Schmeichel in seinem Werk über Fergusons Hochachtung für den Reds-Spieler. "Ich meine, er hat Alan Shearer und andere große Gegner in Teamgesprächen erwähnt, aber nie mit Angst."