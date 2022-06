Ajax Amsterdam Warnung zeigt Wirkung: Louis van Gaal verhindert Timber-Transfer zu Man United

Der Bondscoach traute Timber in einem Interview den Schritt zu einem großen Klub wie Manchester United durchaus zu. Allerdings warnte er gleichzeitig davor, in einem WM-Jahr zu wenig Einsatzzeiten zu bekommen und dadurch die Nominierung für Katar zu gefährden. Ein gutgemeinter Rat, der seine Wirkung nicht verfehlt hat.

Der Journalist Marcel Van Der Kraan erklärte Timbers Verhandlungen mit den Red Devils bei Sky Sports für gescheitert, obwohl diese so vielversprechend begannen. "Der Spieler war bereit, zu kommen. Die Berater des Spielers waren vor zwei Wochen in London in den Büros von Manchester United", gab der Niederländer einen kleinen Einblick.

Dann kippte die Stimmung am Verhandlungstisch allerdings, wie Van Der Kraan weiter ausführte. "Die Gespräche waren sehr gut, Geld war nie ein Problem, aber dann tauchte Louis van Gaal auf und sagte dem Spieler im niederländischen Lager: 'Wenn du dorthin gehst, denke ich, dass deine Chancen begrenzt sein könnten, für Holland bei der Weltmeisterschaft zu spielen.'" Damit scheint ein Deal in weite Ferne gerückt zu sein.