Manchester United : Warum Manchester United Antonio Conte 2018 nicht engagierte

Um Manchester United ist mal wieder eine Trainerdiskussion entbrannt. Antonio Conte soll sich in Lauerstellung begeben haben. Der Italiener hatte schon vor drei Jahren die Chance, im Old Trafford zu übernehmen.

Ole Gunnar Solskjaer steht nach dem blamablen 0:5 gegen den FC Liverpool zwar in der Kritik. Laut The Athletic wird ihm aber die Chance gewährt, die fragwürdige Entwicklung der letzten Wochen ins Positive umzukehren. Das Auswärtsspiel gegen Tottenham Hotspur (Samstag, 18.30 Uhr) ist aber wohl Solskjaers letzte Chance.

Wie der britische Express berichtet, hatte der Vorstand des englischen Rekordmeisters eine Zusammenarbeit mit Conte in Erwägung gezogen. Seinerzeit stand die Entlassung von Jose Mourinho unmittelbar bevor. In der höchsten Etage herrschten jedoch Zweifel an Conte.