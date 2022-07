Manchester United "Was zum Teufel machst du?": David de Gea erhält Standpauke

Erik ten Hag (52) will Manchester United wieder auf Kurs bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Spieler seinen Anforderungen bis ins kleinste Detail befolgen. Keeper David de Gea (31) tat dies in einem Test nicht und bekam deshalb den Zorn seines Trainers zu spüren.

Ten Hag nimmt seine Profis in der Vorsaison so hart ran, weil er eine sehr anspruchsvolle Philosophie initiieren will. "Wir machen den ganzen Tag Druck und, wenn wir können, machen wir das hoch oben auf dem Spielfeld." Diese klare Handschrift ging seinen Vorgängern zuletzt ab, was mitunter ein Grund für Uniteds sportlichen Abstieg in der letzten Saison war.